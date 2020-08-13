Улан-Батор, , 15:27 — REGNUM Национальный авиаперевозчик Монголии — компания МИАТ — подарил право бесплатно летать на всю жизнь близнецам, родившимся на борту лайнера авиакомпании, и их матери.

SuperJet International

Роды произошли во время чартерного рейса Стамбул — Улан-Батор, которым эвакуировались граждане. Для матери это были преждевременные роды.

«Я была на чартерном рейсе Стамбул — Улан-Батор. Через 30 минут после взлета у матери начались схватки. Гражданка сказала, что у неё близнецы на седьмом месяце беременности», — рассказала врач, которая вместе с другими медицинскими работниками на борту приняла роды.

После приземления самолета мать и детей доставили в изолятор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний. 13 августа, когда роженица с дочерьми покидала изолятор, ее встретили члены экипажа чартерного рейса с подарками.

«Был случай, когда раньше во время внутреннего рейса на борту самолета родился ребенок. Но первый раз в истории авиации, не только нашей страны, но и мира, на борту самолёта родились близнецы. Для монголов рождение дочери — символ процветания. Мы очень рады и вручаем матери и близнецам право бесплатно летать на всю жизнь на всех рейсах MIAT», — заявил исполнительный директор авиакомпании Даваахүүгийн Баттор.

Отметим, в рамках мероприятий по эвакуации граждан 9 июля Монголия организовала чартерный рейс Стамбул — Улан-Батор. Этим рейсом 260 граждан и близнецы, которые родились на борту самолета, вернулись на родину.