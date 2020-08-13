Грозный, , 15:25 — REGNUM В Чечне вынесен приговор в отношении военнослужащего войсковой части № 6775 Айдашка Ооржака. Его признали виновным в смерти сослуживца. Из-за конфликта, произошедшего в феврале 2019 года, подсудимый совершил убийство, сообщили 13 августа в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Как установлено в суде, рядовой Ооржак, поссорился со своим сослуживцем при выполнении служебно-боевой задачи в помещении ротного опорного пункта. Обвиняемый взял со стола офицера, присутствовавшего при ссоре, пистолет и выстрелил в своего оппонента. Получивший ранение шеи военнослужащий скончался спустя несколько дней.

Коллегия присяжных заседателей признала Ооржака виновным в гибели сослуживца. На основании этого вердикта Грозненский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.