Иваново, , 15:21 — REGNUM Состояние детей из детского лагеря «Улыбка» Лежневского района Ивановской области, в котором ранее был выявлен очаг заражения коронавирусом, стабильное, ухудшения нет. Об этом 13 августа журналистам сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

Он добавил, что в ивановскую городскую больницу № 1 госпитализирован один ребёнок из 52 заразившихся детей.

«Это перестраховка, чтобы всем было спокойнее. Из клиники у ребенка только бронхит, без температуры», — цитирует Буянкина пресс-служба правительства региона.

Взрослые, у которых также было подтверждено заражение коронавирусом, переносят его бессимптомно.

Как сообщало ИА REGNUM, об очаге заражения коронавирусом в детском оздоровительном лагере в Ивановской области стало известно в начале текущей недели. Тестирование показало заражение 52 детей и шести взрослых.