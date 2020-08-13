Тольятти, Самарская область, , 15:22 — REGNUM Дворец Бракосочетания открылся после капитального ремонта в Автозаводском районе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, за 25-летний период работы в нем были зарегистрированы свыше 55 тысяч пар как из России, так и из других стран мира. При этом, за это время в здании и помещениях ни разу не проходил ремонт. Поэтому его техническое состояние перестало соответствовать существующим правилам и нормам, а интерьеры морально устарели.

Отмечается, что в ходе ремонта рабочие заменили коммуникации, установили современную систему пожаротушения, охранную сигнализацию. После ремонта здание стало доступным для маломобильных граждан. А в большом зале торжеств отреставрировали гобелен «Райский сад» и центральную люстру.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе доработают проект реконструкции сквера у собора Петра и Павла