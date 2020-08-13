Ташкент, , 15:16 — REGNUM В каждом регионе Узбекистана создадут 14 базовых школ с углубленным изучением химии и биологии. Это следует из постановления президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованного агентством «УзА».

В документе отмечается, что качество преподавания по предметам химия и биология не отвечает современным требованиям. Морально устарели методология обучения и лаборатории, отсутствуют механизмы стимулирования учителей.

За специализированными школами планируется закрепить 55 кафедр высших учебных заведений. В регионах будут созданы специальные фонды для выплаты надбавок учителям и оснащение школ, специализирующихся на химии и биологии.

Министерству народного образования поручено наладить поэтапное применение вариативных учебных планов в области естественных наук. Планируется также увеличить долю практических занятий.

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