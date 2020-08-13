Вашингтон, , 15:14 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории США было выявлено свыше 55 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за последние сутки в стране выявили 55 910 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 197 749.

Также сообщается, что за это же время в США 1493 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 166 038.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 755 225 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории Ирана от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 174 пациента.