Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Житель Ростова-на-Дону предложил установить так называемый летний тариф в общественном транспорте. Горожанин предлагает повысить стоимость проезда, чтобы пассажиры не ездили в жару в «душегубках».

"Ростов-на-Дону — столица юга России, и летом здесь очень жарко. Считаю включение кондиционера обязательным при температуре в тени выше +29 градусов. Можно даже ввести летний тариф например с повышением оплаты на 1 рубль, так как расходы транспортных компаний увеличивается в этот период. Часто вижу, как ругают их [водителей] за выключенный кондиционер, но это естественно не выполняется. Люди в автобусах мучаются, потеют и теряют сознание от духоты», — высказал мнение автор инициативы.

ИА REGNUM напоминает, что пассажиры общественного транспорта в Ростове-на-Дону неоднократно обращали внимание властей на духоту в автобусах, трамваях и троллейбусах. При этом большая часть подвижного состава оснащена кондиционерами. Однако водители зачастую экономят топливо и предпочитают не включать систему охлаждения салона.