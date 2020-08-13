Москва, , 15:04 — REGNUM Строительство квартала в бывшей промышленной зоне «Братцево» в Москве завершится в течение двух лет. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Площадка расположена в двух районах Москвы — Войковском и Головинском. В ней ведётся строительство ЖК «Невский». На сегодняшний день из семи корпусов построены пять. Последние два корпуса будут возведены в 2022 году.

Отмечается, что главным общественным кварталом территории стала набережная Головинского канала.