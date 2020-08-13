Минск, , 15:02 — REGNUM Разработчик компьютерных игр Wargaming опровергла появившиеся в ряде Telegram-каналов сообщения об «эвакуации» сотрудников компании. PR-менеджер Wargaming.net Дарья Лыгач заявила, что эта информация не соответствует действительности.

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«Сотрудники работают из дома, эвакуации нет», — сказала Лычаг.

В компании уточнили, что минский офис с марта практически целиком работает удаленно — сотрудники сидят по домам. Сотрудник Wargaming подтвердил порталу tech.onliner.by, что в офисе всё спокойно, нет ни эвакуации, ни обысков.

Напомним, ранее стало известно о том, что группа вооружённых людей в специальной экипировке без опознавательных знаков заблокировала офисы компании «Яндекс» в столице Белоруссии. МВД не может разъяснить, бандитский это налёт или спецоперация правоохранителей. Неизвестные также захватили несколько сотрудников «Яндекса». В компании также подтвердили присутствие неизвестных людей с оружием и в офисе Uber в Минске.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили об эвакуации из минского офиса Wargaming и якобы направляющимся к ним представителям силовых структур.