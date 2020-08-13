Самара, , 14:54 — REGNUM Гроза и шквалистое усиление ветра ожидаются в ближайшее время в Самарской области. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в течение ближайших одного-двух часов по области ожидается гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду. При этом возможен град.

Отмечается, что такая погода может сохраниться ночью и днем 14 августа. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при грозе и сильном ветре.

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