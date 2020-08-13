Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM В Ленинградской области разработан законопроект о региональном материнском капитале, согласно которому с 2021 года планируется года выплачивать по 126 тыс. рублей семьям, где рождается первый ребенок. Соответствующий законопроект о социальных представил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Там есть пункт по выплате регионального маткапитала 126 тыс. рублей на ребенка», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы губернатора Ленинградской области.

Отметим, что 12 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе состоявшегося в городе Тосно Форума старост и инициативных граждан рассказал разработке проекта нового регионального закона о социальных гарантиях, который скоро будет вынесен на всеобщее обсуждение

«Закон разрабатывается под девизом «От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека» и представляет собой 47 социальных гарантий, которые лягут в основу бюджета Ленинградской области на ближайшие 5 лет», — пояснил губернатор.

Социальныегарантии будут приняты по семи направлениям: здравоохранение, образование, социальнаяполитика, жилищная политика, экономика, комфортная среда и экология.

«Это гарантии доступности медицинской помощи, диспансеризации населения, введения регионального материнского капитала, поддержка семей в улучшении жилищных условий, создание зеленых зон и другие гарантии. Одна из самых важных — установка уровня минимального размера оплаты труда выше федерального на 15%. Исходя их этого будет пересчитана вся заработная плата во всех сферах экономики, что обязательно простимулирует дальнейший рост доходов граждан», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Жителям Ленинградской области также предложат включить в законопроект свои предложения по социальным гарантиям. Новый закон планируется принять до конца 2020 года.