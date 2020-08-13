Москва, , 14:38 — REGNUM В реорганизованных бывших промышленных зонах Москвы создано около 500 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт агентство «Москва».

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мэр отметил, что в Москве много промзон, часть из них сохранила производство.

«Но в то же время значительная часть промзон представляет такое полузаброшенное хозяйство. Хозяевам оно досталось практически за бесценок в начале 90-х годов, ничего там не делается», — сказал он.

По словам Собянина, за последние годы реорганизовали десятки промзон, построили 20 млн кв. метров жилой и нежилой недвижимости. На этих территориях создали рабочие места для 500 тыс. человек. Ещё для 500 тыс. москвичей построили жильё.