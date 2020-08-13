Омск, , 14:30 — REGNUM По состоянию на 13 августа в Омской области выявлено 8175 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 108 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Выздоровели ещё 120 человек, за весь период число выздоровевших достигло 5135.

За последние сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 111.

В Омской области проведено 333 367 анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 8067 человек.

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