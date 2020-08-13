Москва, , 14:26 — REGNUM Объявленный в международный розыск по уголовному делу о хищении свыше 1 млрд рублей из банка «Мастер-Капитал» банкир Феликс Бажанов арестован заочно. Такое решение сегодня, 13 августа, принял Тверской суд Москвы.

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«Судом избрана в отношении Бажанова мера пресечения в виде содержания под стражей заочно», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Уточняется, что со дня задержания банкир будет арестован на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральному директору ОАО «Объединение «Мастер» Феликсу Бажанову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Бажанов похитил более 1 млрд рублей из принадлежавшего ему ранее банка «Мастер-Капитал». Второй обвиняемый — бывший председатель правления банка Владимир Викторов.