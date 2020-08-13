Москва, 13 августа 2020, 14:26 — REGNUM Объявленный в международный розыск по уголовному делу о хищении свыше 1 млрд рублей из банка «Мастер-Капитал» банкир Феликс Бажанов арестован заочно. Такое решение сегодня, 13 августа, принял Тверской суд Москвы.
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Уточняется, что со дня задержания банкир будет арестован на два месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральному директору ОАО «Объединение «Мастер» Феликсу Бажанову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Бажанов похитил более 1 млрд рублей из принадлежавшего ему ранее банка «Мастер-Капитал». Второй обвиняемый — бывший председатель правления банка Владимир Викторов.