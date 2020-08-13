Рязань, 13 августа 2020, 14:27 — REGNUM Максимальные результаты по двум предметам при сдаче единого государственного экзамена в 2020 году получили двое выпускников Рязанской области. Случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, сообщает пресс-служба министерства образования и молодёжной политики региона.
200 баллов на ЕГЭ получили школьники из Рязани и Касимова. На 100 баллов госэкзамен сдал 31 человек. Выпускники приходили в пункты сдачи экзамена в защитных масках и соблюдали санитарную дистанцию.
ЕГЭ сдавали 4918 человек, среди которых оказались выпускники из других регионов, задержавшиеся в Рязанской области из-за сложившейся обстановки по коронавирусу. Один пункт сдачи экзамена был организован на дому, в целом работали 30 пунктов.