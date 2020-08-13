Рязань, , 14:27 — REGNUM Максимальные результаты по двум предметам при сдаче единого государственного экзамена в 2020 году получили двое выпускников Рязанской области. Случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, сообщает пресс-служба министерства образования и молодёжной политики региона.

ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

200 баллов на ЕГЭ получили школьники из Рязани и Касимова. На 100 баллов госэкзамен сдал 31 человек. Выпускники приходили в пункты сдачи экзамена в защитных масках и соблюдали санитарную дистанцию.

«У нас замечаний по этим вопросам не появилось. До экзамена была создана рабочая группа, усиленная сотрудниками Роспотребнадзора. Были выделены дополнительные средства для обеспечения пунктов приема экзаменов антисептиками, рециркуляторами воздуха, термометрами, средствами индивидуальной защиты. Проводилась дезинфекция используемого транспорта», — уточнил заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев.

ЕГЭ сдавали 4918 человек, среди которых оказались выпускники из других регионов, задержавшиеся в Рязанской области из-за сложившейся обстановки по коронавирусу. Один пункт сдачи экзамена был организован на дому, в целом работали 30 пунктов.