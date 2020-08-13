Курск, , 14:20 — REGNUM В Курске городской клинический родильный дом принял первых пациенток в гинекологическое и родильное отделения после переоборудования из ковидного госпиталя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

На первом этаже роддома организовано отделение обсервации. Все поступающие пациентки проходят тестирование на COVID-19.

«С конца апреля родильный дом работал в режиме ковидного стационара. Сотрудники достойно справились: ни один медработник не заболел, свыше 500 человек вылечили от коронавируса. Все противоэпидемические мероприятия в здании проведены, сделан косметический ремонт. Скоро здесь снова начнут появляться на свет младенцы», — рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Оборудование, приобретенное для борьбы с коронавирусом, останется в роддоме: рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп, аппараты ИВЛ и томограф.

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