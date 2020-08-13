Курск, 13 августа 2020, 14:20 — REGNUM В Курске городской клинический родильный дом принял первых пациенток в гинекологическое и родильное отделения после переоборудования из ковидного госпиталя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
На первом этаже роддома организовано отделение обсервации. Все поступающие пациентки проходят тестирование на COVID-19.
Оборудование, приобретенное для борьбы с коронавирусом, останется в роддоме: рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп, аппараты ИВЛ и томограф.
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