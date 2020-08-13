Владикавказ, , 14:15 — REGNUM В Северной Осетии в настоящее время госпитализированы 234 пациента в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию и с уже подтвержденным диагнозом. За минувшие сутки их число увеличилось еще на 16 человек. У 35 из них диагноз установлен лабораторно, сообщили 13 августа в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди заразившихся коронавирусом и госпитализированных — один ребенок. В тяжелом состоянии в реанимации находится 21 человек, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет в РСО-Алании 4659 (+9 за сутки). Из них выздоровели 4235 пациентов. Не увеличивается с 26 июня число смертей от этого опасного заболевания — 67.