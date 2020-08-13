Алма-Ата, Казахстан, , 14:10 — REGNUM Международный аэропорт Алма-Аты может отказаться от перронных автобусов из-за невозможности соблюдения безопасной дистанции, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Алма-Ата Ольга Шматова © ИА Красная Весна

Отмечается, что министерство здравоохранения не учитывает особенности перронных автобусов, так как разрешает пользоваться только посадочными местами. Однако в таких автобусах всего 12 мест, так как транспорт рассчитан на перевозку пассажиров стоя.

В аэропорту добавили, что автобус рассчитан на 136 человек. В качестве меры безопасности в одном автобусе перевозится 50 человек. Если аэропорт откажется от автобусов, то возможны задержки пассажирских рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении руководства аэропорта Алма-Аты возбудили административное дело из-за нарушения санитарных требований. Нарушение связано с переполненными автобусами.

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