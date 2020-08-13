Москва, , 14:04 — REGNUM В московском районе Хамовники снесли дом Черникова, сообщает 13 августа телеграм-канал «Москва сейчас».

На месте доходного дома, если верить информации телеграм-канала, планируется построить многоэтажку.

Старинный доходный дом, возведённый по проекту гражданских инженеров А.Н.Дурова и П.П.Висневского, располагался во 2-м Неопалимовском переулке. В СМИ сообщалось, что департамент культурного наследия столицы отказывался признавать дом памятником архитектуры. Строение пытались отстоять собственники и градозащитники.

В ноябре 2019 года издание «Афиша» написало со ссылкой на собственников здания, что дом, построенный на рубеже ХIХ и ХХ веков всё же решили сохранить.