Владикавказ, , 14:04 — REGNUM Северная Осетия получит из федерального бюджета свыше 34 млн рублей на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Денежные средства будут выплачены в ближайшее время, говорится в сообщении на официальном сайте минздрава на странице с Instagram.

Из указанной суммы дополнительной субсидии федерального центра свыше 28 млн рублей пойдут на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в соответствии с постановлением правительства РФ № 415.

Еще более 6 млн рублей поступят в республику для выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам по постановлению правительства РФ № 484.

Как напомнили в минздраве РСО-Алании, всего региону было выделено на президентские выплаты медработникам более 640 млн рублей.