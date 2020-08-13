Владимир, , 13:50 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 13 августа зарегистрировано 175 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки были подтверждены три смерти пациента с коронавирусом. За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5249 пациентов. В регионе было проведено 173 тыс. 637 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 311 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 39 человек. На стационарном лечении находятся 47 пациентов с ОРВИ и 380 — с пневмонией.

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