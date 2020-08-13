Иваново, , 13:47 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщил на брифинге 13 августа первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

23 человека из числа новых пациентов были выявлены при обследовании в связи с признаками ОРВИ и пневмонии, пять человек по контакту с ранее заболевшими. У одного человека коронавирус был выявлен при тестировании перед приёмом на работу.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6785 человек, на лечении в стационарах находятся 410 человек, 14 подключены к аппаратам ИВЛ. 5475 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус выздоровели. 109 скончались.