Владимир, , 13:46 — REGNUM Во Владимирской области 13 августа подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них по четыре случая выявлено во Владимире и Муроме, по три — в Коврове, Красной Горбатке и Петушках, по одному — в Александрове, Меленках и Суздале.

Всего в области зарегистрированы 5876 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5249 пациентов, в том числе 12 человек — за последние сутки. Скончались 175 человек.

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