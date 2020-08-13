Калуга, , 13:43 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 человек за последние сутки, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвержден 7 тыс. 571 положительный тест. 1 тыс. 233 человека находятся на лечении, 6 тыс. 280 человек выздоровели, 58 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (306), в Обнинске (149), в Боровском районе (132), в Людиновском районе (106), в Жуковском районе (70) и Малоярославецком районе (68).

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