Ирвайн, США, , 13:37 — REGNUM На тестовых серверах игры World of Warcraft: Shadowlands свирепствует опасная зомби-чума. Об этом 13 августа сообщает издание PCGamer.

Таким образом, разработчики тестируют новое событие, которое должно появится в игре осенью. Сообщается, что в ходе необычного ивента все персонажи превращаются в зомби, а игроки нарочно заражают друг друга.

Напомним, Shadowlands — это предстоящее дополнение для массовой многопользовательской ролевой игры World of Warcraft. Дата его релиза пока неизвестна.

