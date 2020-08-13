Москва, , 13:35 — REGNUM Следователи ФСБ изъяли всё оборудование, с помощью которого обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, по версии следствия, передавал секретные сведения. Об этом 13 августа сообщил адвокат бывшего журналиста Иван Павлов.

Читайте также: Сафронов не признаёт свою вину в госизмене

«В ходе первого обыска у него изъяли компьютер и все цифровые носители информации: телефоны, флешки», — уточнил в беседе с ТАСС правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» и бывший корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию, составляющую гостайну. Делал это подозреваемый с помощью домашнего компьютера, а в качестве паролей использовал книгу историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина», полагают в следственных органах.

Также по теме: Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных данных

13 июля Сафронову были предъявлены обвинения по ст. 275 УК РФ. Своей вины он не признаёт и отказался сотрудничать со следствием.

Читайте ранее в этом сюжете: Чешский друг Сафронова опроверг связь со спецслужбами