Париж, , 13:32 — REGNUM В сети появился первый трейлер стратегической игры As Far As The Eye. Его опубликовали 12 августа на YouTube-канале студии Goblinz.

As Far As The Eye — это стратегическая игра, в которой игрокам предстоит спасти племя фантастических существ от потопа. Для достижения этой цели жителям придётся постоянно перемещаться с места на место и собирать необходимые для жизни ресурсы.

Релиз As Far As The Eye ожидается 10 сентября 2020 года. Игра будет доступна на PC, в сервисе Steam.

