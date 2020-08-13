Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM Власти Казахстана сократили финансирование государственной программы «Рухани жангуры» («Духовная модернизация»). Об этом 13 августа заявил заместитель министра информации и общественного развития республики Болат Тлепов на брифинге.

По его словам, финансирование министерства по данной программе в 2020 году сократилось вдвое, до 277 млн тенге ($667 тыс.). Замминистра уточнил, что деньги были выделены на информационную работу и обеспечение деятельности института общественного развития.

Тлепов добавил, что многие мероприятия переведены в онлайн-формат, поэтому сумма была уменьшена. Общую сумму сокращения по всем министерствам и ведомствам можно оценить по итогам 2020 года.

Отметим, в рамках программы «Рухани жангуры» утверждены три направления: «Личностное развитие», «Национальная идентичность и повышение международного статуса» и «Развитие государства, гражданского общества и местного сообщества».

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