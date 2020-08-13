Москва, , 13:38 — REGNUM По итогам июля 2020 года количество выданных автокредитов в России выросло на 5,6% по отношению к июлю 2019 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» на основании информации, полученной от 20 ведущих автокредитных банков.

Объём вырученных кредиторами средств в прошлом месяце вырос на 12,3% к результату прошлого года.

Стоит отметить, что в России в кредит стали больше брать более дорогие автомобили. Это связано с расширением государственной программы и с постепенным ростом цен на машины.

Также, по данным аналитиков, продолжается рост выдачи кредитов на подержанные авто. В прошлом месяце машины с пробегом взяли в кредит на 19,5% больше автолюбителей, чем год назад (+28,7% в рублях).

Напомним, по данным компании «Объединенное кредитное бюро», в июне 2020 года российские заемщики взяли 58,9 тыс. автокредитов на общую сумму в 47,3 млрд рублей.

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