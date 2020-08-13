Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Александровская больница в Невском районе Петербурга вернулась к штатной работе и принимает пациентов неинфекционного профиля. Об этом 13 августа сообщили в Смольном.

Однако в одном из корпусов больницы продолжат оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Для этого в «красной зоне» стационара развернуты 250 коек.

Возвращение из «коронавирусного» состояния в одной из крупнейших городских больниц проходит поэтапно. Так, с 13 августа заработало отделение онкогематологии и химиотерапии, а также отделение медицинской реабилитации.

С 17 августа начнут принимать экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях Регионального сосудистого центра. Снова будут оказывать помощь пациентам с гинекологическими и урологическими заболеваниями.

С 24 августа приступят к работе хирургические отделения, отделение челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургическое отделение и отделение сочетанной травмы.

Александровская больница — один из крупнейших стационаров экстренной медпомощи Петербурга. Возвращается к штатной работе он постепенно, в соответствии с графиками дезинфекции и выходом персонала из самоизоляции.

В период пандемии в Александровской больнице приняли 5500 пациентов с коронавирусом, выполнили более 500 операций таким пациентам. Несколько медиков больницы сами погибли от COVID-19.

Как ожидается, следующими обратное перепрофилирование проведут Госпиталь для ветеранов войн, Покровская больница и городская больница №20.

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 160 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 33 525 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2203 человека. Выздоровели 24 354 человека.

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