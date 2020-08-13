Тегеран, , 13:31 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Иран от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 174 пациента. Об этом 13 августа сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

Врач и женщина больная COVID-19. Иран Mohammad Mohsenifar. Mehr News Agency

«К сожалению, за прошедшие сутки от COVID-19 в Иране умерли 174 пациента и общее количество летальных исходов достигло 19 162», — заявила она.

Также Лари уточнила, что за это же время в стране было выявлено свыше 2625 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 336 324.

При этом указывается, что на данный момент в Иране от нового заболевания вылечились свыше 290 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Филиппины планируют уже в октябре приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции.