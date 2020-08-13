Ессентуки, Ставропольский край, , 13:19 — REGNUM В Ставропольском крае прекращены поиски пропавшего мальчика. Полиция нашла его на территории города Ессентуки. Состояние здоровья ребенка не вызывает опасений, в ближайшее время его передадут законным представителям, сообщили 13 августа в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

«Мальчик был найден в черте города сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних при содействии местных жителей. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

О пропаже 11-летнего ребенка сообщила его опекун, обратившаяся с заявлением в полицию. По словам женщины, 12 августа мальчик ушел из дома в городе Ессентуки и о его местонахождении ничего не известно.

В МВД были организованы поиски ребенка, всем сотрудникам ППС были разосланы ориентировки с его приметами. В поисках приняли участие и добровольцы из общественных организаций.

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