Брянск, , 13:19 — REGNUM С 15 августа возобновляется деятельность учреждений культуры и общественного питания в Брянской области. Они смогут принимать не более 50% посетителей, сообщили 13 августа в региональном оперативном штабе.

Организациям предписано выполнять рекомендации по работе в условиях распространения коронавирусной инфекции — проводить дезинфекцию и обеспечить не 50% загрузки от общего количества мест. Разрешено возобновить работу театрам, концертным организациям, домам культуры и кинотеатрам, а также читальным залам библиотек. Ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания кроме того необходимо обследовать сотрудников на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Масочный режим в Брянской области продолжает действовать в общественных местах, транспорте, на предприятиях торговли и в местах массового скопления людей.