Рим, , 13:14 — REGNUM В кабинетах итальянских школ новые одноместные парты для учеников появятся в течение сентября-октября 2020 года, заявила в четверг, 13 августа, министр образования Лючия Адзолина.

Поставки будут осуществлять 11 компаний. Общий объем заказа — 2,5 миллиона парт.

Учебный год в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд мер безопасности — новое расписание, благодаря которому ученики из разных классов будут реже пересекаться между собой, обработка помещений, одноместные парты для соблюдения дистанции.