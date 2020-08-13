Астрахань, 13 августа 2020, 13:10 — REGNUM В Астраханской области обсуждают создание второго приюта для бездомных животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, один из вариантов — передача под эти цели ряда пустующих объектов, которые находятся в ведении Минобороны.
В областном центре насчитывается больше десяти тысяч бездомных собак. Планируется, что новый приют будет рассчитан как минимум на тысячу животных. В регионе уже есть один приют: он находится в Наримановском районе и рассчитан на 300 мест. Там есть хозяйственный, карантинный, операционный, ветеринарный, административный блоки и блок моечной дезинфекции, а также кухня, склад кормов и стационар.