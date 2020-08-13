Астрахань, , 13:10 — REGNUM В Астраханской области обсуждают создание второго приюта для бездомных животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, один из вариантов — передача под эти цели ряда пустующих объектов, которые находятся в ведении Минобороны.

«Достигнута договоренность с представителями Минобороны, и сейчас процесс передачи строений детально прорабатывается. Мы обсудили дальнейший план действий. Были даны очередные поручения, которые мы будем выполнять, в том числе — разрабатывать проектную документацию, чтобы понять: какое количество животных мы сможем разместить», — рассказала и. о. главы администрации города Астрахани Мария Пермякова.

В областном центре насчитывается больше десяти тысяч бездомных собак. Планируется, что новый приют будет рассчитан как минимум на тысячу животных. В регионе уже есть один приют: он находится в Наримановском районе и рассчитан на 300 мест. Там есть хозяйственный, карантинный, операционный, ветеринарный, административный блоки и блок моечной дезинфекции, а также кухня, склад кормов и стационар.