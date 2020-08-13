Екатеринбург, , 13:18 — REGNUM В Свердловской области выписали по выздоровлении 18 803 человека, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 13 августа 2020 года, за минувшие сутки были выписаны 78 пациентов, переболевших COVID-19.

В лечебных учреждениях продолжают находиться 95 пациентов в тяжелом состоянии (87 — в реанимации, из них 52 подключены к ИВЛ), 341 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе подтвердили семь случаев смерти от COVID-19.