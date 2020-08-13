Стокгольм, , 13:10 — REGNUM В Линчёпинге, расположенном на юге Швеции, в ходе внезапной проверки жилого домовладения полицейские обнаружили 71 рептилию, в том числе 56 королевских питонов и 4 геккона. У владельца была изъята 41 рептилия, за содержание которых теперь он обязан выплатить 200 000 шведских крон (€19 500). Об этом 13 августа сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

Ранее Административный совет округа постановил, что мужчине разрешено иметь у себя дома только 30 рептилий. Однако в ходе внезапной проверки полицейские почувствовали себя в настоящем террариуме.

Правоохранители также обнаружили, что места обитания рептилий не соответствовали установленным правилам. Администрация округа приняла решение немедленно избавиться от 41 рептилии, троих пришлось убить.

Ответственность за животных взяла на себя местная полиция, которая выставила мужчине счет на сумму чуть более 190 000 шведских крон в качестве накладных расходов в связи с операцией по утилизации такого количества редких животных. Когда мужчина не оплатил счет, на него подали иск в окружной суд Линчёпинга, который приговорил его к оплате как заявленной полицейскими суммы, так и государственных судебных издержек — в общей сложности чуть более 200 000 шведских крон.