Псков, , 13:09 — REGNUM В Псковской области ежесуточно продолжает выявляться более 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На этом фоне власти планируют обсудить возможность перехода к третьему этапу снятия ограничений.

Как сообщили 13 августа в оперштабе Псковской области, за последние сутки выявлено 32 новых случая, всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 4070 за всё время пандемии.

Выздоровели 2875 человек, в том числе 17 пациентов выписаны за последние сутки. Умерли от COVID-19 за время пандемии 58 жителей, за минувшие сутки новых трагедий не было.

«В пятницу состоится оперштаб, на котором обсудим возможность перехода на третий этап снятия ограничений», — анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как уточнили в самом штабе, будет обсуждаться снятие ограничений по работе театров, филармонии, кинотеатров, стационарных аттракционов и бассейнов.

Одновременно могут быть предприняты меры по ужесточению эпидемических правил. Так, планируется организация еженедельных рейдов в общественном транспорте и продуктовых магазинах по контролю за соблюдением масочного режима.

«Игнорирование мер безопасности со стороны покупателей и пассажиров приобретает массовый характер, что отражается на статистике», — признают в оперштабе по Новгородской области.

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