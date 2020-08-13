Элиста, , 12:49 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 64 человека, выздоровели 16 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 13 августа.

В настоящее время в инфекционные больницы Калмыкии госпитализированы 354 человека. Состояние 15 пациентов оценивается как тяжёлое. На самоизоляции находятся 1 тыс. 389 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 3 тыс. 237 человек, выздоровели 2 тыс. 238 пациентов.