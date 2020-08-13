Астрахань, , 12:49 — REGNUM В Астраханской области 13 августа подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 5079 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 660 человек.

Выздоровели 5600 человек, в том числе 4148 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 55 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2739 человек, 14 тыс. 30 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции поднялся до 1,11.

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