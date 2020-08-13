Москва, , 12:48 — REGNUM Рекордная температура с 2013 года зафиксирована на ледовой базе «Мыс Баранова» на архипелаге «Северная Земля», сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Белый медведь (с) Д. Банин. rus-arc.ru

Температура в плюс 17,8 градусов Цельсия зафиксирована 5 августа. Среднесуточная температура с 6 по 12 августа составила 2,7 градусов, минимальная — минус 1,2 градуса.

Напомним, 5 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Арктике зафиксирован абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений.