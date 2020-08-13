Мальмё, Швеция, , 15:04 — REGNUM Полиция Мальмё, расположенного на юге Швеции, отказала лидеру датской радикальной партии «Жесткий курс» Расмусу Палудану в проведении митинга в городского районе Розенгард. Во время акции Палудан намеревался публично сжечь Коран возле одной из мечетей. Об этом 12 августа сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что ранее Палудан принял приглашение уличного художника Дэна Парка, которое предполагало сожжение Священного писания мусульман на глазах прихожан. Акция была запланирована на 28 августа.

Со своей стороны, Дэн Парк сообщил журналистам, что полиция решила отказать в проведении акции из соображений безопасности, поскольку в районе Розенгард находится «слишком много агрессивных мусульман». Сам Палудан назвал решение полиции «позорной главой в истории Швеции», так как «шведское государство отняло свободу слова и собраний».

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