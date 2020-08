Карлстад, Швеция, , 12:40 — REGNUM Шведская компания Embracer Group выкупила восемь студий-разработчиков видеоигр. Среди них оказались и создатели Metro Exodus из 4A Games, сообщает издание Gematsu 13 августа.

Теперь в состав Embracer Group также входят: DECA Games, New World Interacive (Insurgency), Palindrome Interactive (Immortal Realms: Vampire Wars), Pow Wow Entertainemnt (Misbits), Sola Media, Rare Earth Games и Vermila Studios (Crisol: Theater of Idols).

Напомним, в финансовом отчёте Embracer Group за 2019 год было указано, что кампания разрабатывает 118 новых игр. Из них 69 проектов ещё не были официально анонсированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся релиз игры Metamorphosis, основанной на повести Франца Кафки

Читайте развитие сюжета: В стратегической игре As Far As The Eye нужно будет спасти племя от потопа