Саратов, , 14:52 — REGNUM От владельцев пчелопасек в Саратовской области поступило несколько обращений в региональное управление Россельхознадзора по факту гибели пчел. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Пасечники в текущем году лишились 200 пчелосемей. Основной падеж пчел был зарегистрирован в Ртищевском, Лысогорском, Базарно-Карабулакском районах. Специалисты выехали на места, отобрали и направили на исследования пробы с целью установления причин массового мора.

По результатам анализов установили, что падеж связан с обработкой полей агрохимикатами, как наземным способом, так и авиацией. Грубое нарушения регламента применения пестицидов привело к печальным последствиям. Хозяйства, которые должны извещать пасечников не менее чем за три дня до применения химикатов, проигнорировали данное требование.

В 2019 году в Саратовской области от аналогичных проблем погибли 1394 пчелосемьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России в ходе летнего полевого сезона 2019 года погибли почти 40 тысяч пчелосемей. Гибель 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 субъектах Федерации.

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