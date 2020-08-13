Ярославль, 13 августа 2020, 12:38 — REGNUM Новый учебный год все школы Ярославской области начнут в традиционном очном режиме. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
1 сентября в классах пройдет всероссийский урок, который будет посвящен 75-летию Победы.
В первой четверти учителя проведут диагностику знаний учеников 5—9-х классов. Это нужно, чтобы выявить проблемы, которые могли возникнуть в ходе дистанционного обучения. По результатам будет спланирована индивидуальная работа со школьниками.
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