Ярославль, , 12:38 — REGNUM Новый учебный год все школы Ярославской области начнут в традиционном очном режиме. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Школьный класс Yarregion.ru

1 сентября в классах пройдет всероссийский урок, который будет посвящен 75-летию Победы.

«Для нас очень важно обеспечить обязательное исполнение санитарно-эпидемиологических требований, чтобы учиться было комфортно, а главное, безопасно. Мы будем внимательно относиться к здоровью каждого ребенка. Предусмотрены ежедневный мониторинг температуры всех обучающихся, наличие в школах антисептиков для рук. Также прошу родителей внимательно следить за здоровьем своих детей и при первых симптомах болезни обращаться к врачу», — сказала директор департамента образования Ирина Лобода.

В первой четверти учителя проведут диагностику знаний учеников 5—9-х классов. Это нужно, чтобы выявить проблемы, которые могли возникнуть в ходе дистанционного обучения. По результатам будет спланирована индивидуальная работа со школьниками.

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