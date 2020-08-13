Мурманск, , 12:38 — REGNUM В Мурманской области при сохранении тренда на снижение заболеваемости ОРВИ и инфицирования коронавирусом 19 августа возобновится работа торговых комплексов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Также с этого дня будут сняты ограничения с ресторанов, кафе и баров. Заработают бассейны с заполняемостью 50%. Кроме того, будет возобновлена плановая помощь в медучреждениях. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области скончались три пациента с COVID-19.