Варшава, , 12:34 — REGNUM В сети появился релизный трейлер необычной приключенческой игры Metamorphosis. Его опубликовали 12 августа на YouTube-канале польского издательства All in! Games.

Metamorphosis основана на повести «Превращение» Франца Кафки. В игре геймеры возьмут на себя управление человеком, которого таинственным образом превратили в насекомое.

Релиз Metamorphosis уже состоялся. Игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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