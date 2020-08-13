Волгоград, , 12:34 — REGNUM Профильные специалисты проведут техническую экспертизу на взорвавшейся заправочной станции №36 в Волгограде. Место происшествия круглосуточно охраняют сотрудники Росгвардии, сообщили 13 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Эксперты осмотрели место происшествия и оборудование заправки. Изъяты смывы с автоцистерны, из которой производилась заправка подземного топливного резервуара, а также объекты и фрагменты частей заправки из зон горения и теплового воздействия. Станция оцеплена и находится под охраной сотрудников Росгвардии. В ближайшее время на месте происшествия проведут техническую экспертизу.

Возгорание на АГЗС произошло 10 августа. Во время заправки резервуара произошло воспламенение трубопровода автоцистерны, затем мощный хлопок. Возбуждено уголовно дело.