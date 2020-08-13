Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM На Среднем Урале зафиксировали ещё семь смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Согласно данным за 13 августа 2020 года, информацию о новых летальных случаях подтвердили в минувшие сутки.

Теперь в регионе зафиксировано 358 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Сколько больных COVID-19 скончались от других заболеваний, в штабе не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 22 943 случаев заражения коронавирусом.

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