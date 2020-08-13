Москва, , 12:26 — REGNUM Власти Индии направили в Россию 90 тонн медиканметов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 13 августа заявил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма в эфире телеканала РБК.

По его словам, индийские и российские фармацевтические компании продолжают сотрудничество. Дели также наблюдает за успешным продвижением России в деле создания вакцины против COVID-19. «Подобные же исследования проводятся и в Индии», — сказал посол.

Он считает, что есть большой потенциал для сотрудничества между Россией и Индией в борьбе с инфекцией. Дипломат добавил, что в Индии с восхищением наблюдают за противодействием коронавирусу в России.

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